Le Maroc peut constituer la porte d'entrée de la Bulgarie vers l'Afrique (ministre bulgare)

Le Maroc peut constituer la porte d'entrée de la Bulgarie, de ses investisseurs, ses commodités et ses marchandises en Afrique et la Bulgarie peut, à son tour, être la porte d'entrée du Maroc, de ses marchandises et de ses entreprises en Europe centrale, a affirmé, jeudi à Rabat, la vice-Première ministre chargée de la réforme judiciaire, ministre des affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec la Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta, Mme Zaharieva a indiqué que moins de deux mois après la visite du ministre marocain des Affaires étrangères en Bulgarie, qui était la première du genre depuis 38 ans, "nous avons réussi à organiser une visite de notre Premier ministre au Maroc à la tête d'une importante délégation comprenant des membres du gouvernement et des hommes d'affaires".



Au sujet de ses entretiens "fructueux" avec Mme Boucetta, la ministre bulgare a indiqué que "nous nous sommes mis d'accord sur des mesures concrètes, avec notamment la création d'un groupe de travail, comprenant des membres des ministères des Affaires étrangère et de l'Economie et des finances, pour élaborer un plan d'action et créer une base pour nos entreprises et nos citoyens".



Pour sa part, Mme Boucetta a souligné que ces entretiens ont été l'occasion de réaffirmer la qualité des relations liant les deux pays, faisant remarquer qu'il existe de nombreux atouts, domaines et possibilités qui ne sont pas encore pleinement exploités dans une multitude de secteurs comme le tourisme, les nouvelles technologies, l'industrie et l'agriculture.



"Voilà pourquoi, a-t-elle poursuivi, nous avons décidé de mettre en place des actions concrètes et un plan de travail dont on assurera le suivi".



Une importante réunion sera tenue entre les hommes et femmes d'affaires des deux pays en vue d'identifier les secteurs où l'on peut développer davantage la coopération maroco-bulgare, a précisé Mme Boucetta, expliquant que "les conclusions de cette réunion constitueront une base à notre action visant à renforcer notre partenariat".



"Au-delà de l'aspect bilatéral, nous avons également étudié les possibilités qui s'offrent à nous à travers le positionnement de la Bulgarie dans les Balkans et celui du Maroc en Afrique, en vue de créer des espaces d'exportations et de logistique qui auront des retombées positives sur les investisseurs et les entreprises des deux pays", a-t-elle ajouté.



Mme Ekaterina Zaharieva fait partie d'une importante délégation conduite par le Premier ministre de la République de Bulgarie, Boyko Borissov, arrivé jeudi à Rabat pour une visite officielle de deux jours dans le Royaume.