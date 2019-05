Le Maroc participe une Semaine africaine à l'Unesco en célébration de la Journée de l’Afrique

Une Semaine africaine est organisée, du 20 au 24 mai au siège de l’Unesco à Paris, en célébration de la Journée de l’Afrique (25 mai), et ce avec la participation du Maroc.



Evènement phare annuel organisé par le Groupe africain à l'UNESCO, composé de 54 États membres dont le Maroc, cette Semaine rassemble les 193 États membres de l’UNESCO, les Entreprises, le secteur privé et la société civile pour « célébrer la contribution de l’Afrique aux valeurs de l’UNESCO et au monde ».



Durant une semaine, le groupe Afrique de l’UNESCO, à travers différentes activités et festivités, "met en valeur la richesse du patrimoine et la diversité culturelle africaine et prône le rapprochement entre les peuples".



Initiée sous le thème « Paix, innovation et développement durable en Afrique », cette manifestation se fixe notamment pour objectifs de renforcer «la visibilité de l’Afrique et ses accomplissements dans les technologies nouvelles et émergentes, et sa contribution importante aux Objectifs de développement durable ».



L'événement entend également « renforcer la coopération mondiale et le rapport avec l’Union africaine, les organismes des Nations Unies, les Entreprises, les instituts de recherche et la société civile », et « promouvoir l'intégration de l'Afrique par la coopération dans les secteurs de l’éducation, la culture, les sciences sociales et naturelles, les technologies de l’information et de la communication ».



« Célébrer l’Afrique à l’UNESCO c’est rendre hommage aux personnalités africaines exceptionnelles et aux réalisations de l’UNESCO en Afrique », souligne l’organisation onusienne dans une note conceptuelle.



Au programme de cette célébration, différentes activités qui soulignent, tout au long de cette semaine, « la forte contribution de l’Afrique à la promotion de la paix et du développement durable en Afrique et au-delà de ses frontières ».



« La capacité d’innovation de l’Afrique, notamment au seuil de la quatrième révolution industrielle avec l’avènement de l’Intelligence Artificielle et d’autres nouvelles technologies, sera également reconnue et célébrée. Dans ce cadre une conférence sur «L'innovation au service du développement durable en Afrique» sera organisée jeudi.



Pour cette Semaine de célébration, l’Unesco accueille depuis lundi et jusqu’à vendredi un kaléidoscope d’événements culturels et scientifiques africains, notamment une exposition d'art, des boutiques d'artisanat, des projections de films….