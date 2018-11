Le Maroc participe à l’Exposition internationale d'importation de la Chine

Le Maroc est représenté à cette manifestation d’envergure mondiale avec une importante délégation d’hommes d’affaires et d’opérateurs marocains conduite par l’ambassadeur du Royaume à Pékin, M. Aziz Mekouar.



La participation marocaine à cette rencontre, qui réunit près de 3.000 entreprises de 130 pays dont 70 opérateurs de 12 pays arabes, s’assigne pour objectif de tirer profit des énormes opportunités d’affaires offertes par cette exposition et de renforcer la présence du Royaume sur les marchés internationaux.



L’exposition, qui se poursuivra jusqu’au 10 novembre, est organisée sur une superficie totale de 270.000 m2. Elle compte sept espaces d'exposition: biens de consommation, produits électroniques, équipements intelligents, produits alimentaires, produits médicaux et de soins de santé, automobile et commerce de services. Selon les organisateurs, environ 160.000 clients chinois et étrangers devraient visiter l'exposition.



En signe d’ouverture et d’encouragement des importations, la Chine a annoncé, le 2 novembre, d’importantes exonérations douanières pour divers produits lors de l’exposition.



La Chine est actuellement le troisième partenaire commercial du Maroc avec un volume d’échanges de 3,83 milliards de dollars en 2017. Les relations entre les deux pays ont pris un nouvel élan après la visite du Roi Mohammed VI en Chine en 2016, durant laquelle une trentaine d’accords de coopération ont été signés.



Depuis cette visite historique, le volume des investissements entre les deux pays a bondi de 60% et les échanges commerciaux ont grimpé de 30%.