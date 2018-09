Le Maroc, partenaire privilégié de l’Espagne en matière de contrôle de l’immigration clandestine (ministre espagnol)

L’Union européenne est appelée à matérialiser et augmenter l’aide offerte au Maroc en vue de renforcer son système d’accueil des migrants et le contrôle de ses frontières, a ajouté M. Grande-Marlaska lors d'une conférence ministérielle sur la sécurité et les migrations qui a réuni, à l'initiative de la Présidence autrichienne du Conseil de l'UE, les ministres européens de l’Intérieur.



Selon un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur, M. Grande-Marlaska a aussi salué les efforts déployés par le Royaume en matière de lutte contre l’immigration clandestine, ajoutant que ce pays a besoin de moyens pour soutenir ses efforts et ses moyens afin qu'il continue à contribuer au contrôle de l’immigration clandestine.



Le ministre espagnol a relevé que son pays réitère son engagement ferme de coopération avec ses partenaires de l’Afrique du Nord, aussi bien sur le plan bilatéral que de l’Union européenne.



Pour M. Grande-Marlaska, l’UE droit baser sa politique migratoire sur la bonne entente entre les deux rives de la Méditerranée, mettant l’accent sur la prévention en tant que meilleure stratégie contre l’immigration clandestine.



Il a noté, dans le même sens, que l’Union doit soutenir les pays d’Afrique du Nord dans leur lutte contre les réseaux criminels s’adonnant à l’immigration illégale, pour le renforcement de leurs capacités de contrôle des frontières, ainsi que promouvoir l’immigration légale et l’intégration des migrants qui arrivent aux pays de l’UE.



Cette conférence, qui avait pour thème "La sécurité et la migration: promouvoir le partenariat et la résilience", était consacrée à la coopération avec les pays tiers. Elle a réuni des ministres de l'Intérieur des États membres de l'UE et des pays tiers ainsi que des représentants des agences européennes concernées et des organisations internationales, le but étant d’avoir des échanges de vues approfondis sur la coopération avec l’Afrique du Nord en la matière.