Le Maroc lance son deuxième satellite MohammedVI-B

Le satellite MohammedVI-B est un satellite d’observation de la Terre, réalisé par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d’œuvre au profit du Royaume du Maroc.



Le satellite MohammedVI-B servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l’aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions

environnementales et de la désertification ainsi qu’à la surveillance des frontières et du littoral, précise Arianespace dans un communiqué.



Les deux satellites MohammedVI-A, lancé le 7 novembre 2017, et Mohammed-B "seront complémentaires et permettront d’assurer une couverture plus rapide des zones d’intérêts".



Thales Alenia Space, responsable du système, a fourni la charge utile comportant l’instrument optique, le sous-système de transmission image ainsi que le segment sol de traitement et production des images. Airbus est responsable du satellite

et de son intégration, dont il a fourni la plateforme, ainsi que du segment sol de planification mission et de contrôle des satellites.