Le Maroc joue un rôle primordial dans le partenariat euro-africain, selon le Président de l'Assemblée nationale française

De son côté, le président du Sénat français, Gérard Larcher a indiqué que le Maroc et la France entretiennent un partenariat d'exception. "Entre nous, l’exceptionnel est la norme et rien de ce qui est exceptionnel, par ailleurs, ne nous est étranger".



"La coopération parlementaire a toute sa place dans les liens si denses qui unissent les deux pays. La Chambre des Conseillers et le Sénat ont renouvelé lors de la précédente édition du forum, en avril 2015, leur accord de coopération, afin de le rendre plus opérationnel. Nous avons depuis travaillé sur l'efficacité des procédures législatives, la modernisation des méthodes de travail et le renforcement du contrôle de l’action gouvernementale, à titre bilatéral, mais aussi dans un cadre européen", a-t-il expliqué.



La Chambre des Conseillers et le Sénat ont en partage les mêmes compétences et le même rôle premier en matière de décentralisation et de régionalisation. La régionalisation avancée est d'ailleurs l’une des priorités identifiées par le Roi Mohammed VI et fait partie des 5 grandes orientations de notre agenda bilatéral, a-t-il relevé.



À travers les coopérations décentralisées, la recherche d’un meilleur équilibre territorial, le renforcement des capacités de décision et d’action des collectivités locales, nous pouvons favoriser dans nos deux pays une société plus inclusive, aux territoires moins fragmentés, à l’égalité mieux respectée, a-t-il fait observer.



"Nous détenons ensemble, plusieurs des clefs du succès de la décentralisation. Il nous appartient d’en tirer le meilleur profit pour nos pays et pour l'Afrique", a-t-il insisté.