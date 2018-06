Le Maroc et le G5 Sahel travaillent pour la sécurité et la prospérité économique de la région du Sahel (Sambo Sidikou)

Le Royaume du Maroc et les pays du G5 Sahel œuvrent pour mettre en place un cadre précis pour leurs actions en vue d'assurer la sécurité de la région du Sahel et favoriser la prospérité économique dans une région qui dispose d'énormes potentiels, a souligné M. Sambo Sidikou dans un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita. M. Sambo Sidikou a émis le souhait de voir cette coopération entre le Maroc et les pays du G5 Sahel se renforcer davantage, car elle est "condamnée à réussir".



Le secrétaire permanent a fait savoir que ses entretiens avec M. Bourita ont été l'occasion d'échanger sur les questions liées au G5 et de faire le point sur la situation au Sahel sur le plan sécuritaire.



Il a mis par ailleurs l'accent sur l’énorme potentiel de la région en matière économique notamment à travers sa jeunesse qui est un atout "majeur", déplorant par la même l'image véhiculée sur la région, une image faite de terreur, de misère, de drames et de tragédies.



Le G5 Sahel souhaite bénéficier de l'expérience marocaine dans plusieurs domaines notamment dans le domaine de l'économie, de l'énergie mais également en matière de jeunesse et de lutte contre la désertification, a-t-il noté, rappelant que chaque pays du G5 a une longue tradition de coopération "fraternelle et fructueuse" avec le Maroc sur divers plans.



Le G5 Sahel a été créé en 2014 par cinq pays de la région, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Il représente un cadre institutionnel de suivi et de coordination de la coopération régionale en matière de sécurité et de développement.