Le Maroc et la Tchéquie déterminés à renforcer leur partenariat industriel

Lors de ces entretiens, les deux ministres ont mis l'accent sur la nécessité de booster les échanges commerciaux et de développer le partenariat industriel bilatéral, notamment dans les secteurs qui présentent un potentiel de complémentarités, à savoir l’automobile, l’aéronautique et les TIC.



Ils se sont, par ailleurs, félicités de l’excellence des relations maroco-tchèques qui ont connu une "dynamique positive".



A cet égard, M. Elalamy a mis en avant les innombrables opportunités de croissance qu'offre le Maroc aux entreprises tchèques, soulignant l'importance de rapprocher les sphères d’affaires des deux pays.



Pour sa part, Mme Nováková a indiqué que le Royaume figure parmi les 25 pays d’intérêt prioritaire pour la République Tchèque.



Le Royaume est un marché propice aux exportations et aux investissements pour les entreprises tchèques désireuses de s’implanter sur les marchés MENA et africains, a-t-elle noté.



Mme Nováková fait partie d'une importante délégation conduite par le Premier ministre tchèque en visite officielle de deux jours dans le Royaume.



Selon le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, le volume global des échanges commerciaux maroco-tchèques a atteint 384 millions d’euros en 2017. Les importations du Maroc de la Tchéquie se sont chiffrées à 296 millions d’euros, tandis que les exportations marocaine vers ce pays se sont élevées à 88,5 millions d’euros.