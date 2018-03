Le Maroc et la Serbie signent deux accords de coopération

Ces accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue serbe Ivica Dacic qui effectue une visite de travail dans le Royaume.



Il s’agit d’un mémorandum de coopération entre l'Académie marocaine des études diplomatiques et l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie, et d’un programme de coopération dans les domaines de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'éducation, de la communication, des médias et de la jeunesse et du sport pour les années 2018, 2019 et 2020.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre serbe, M. Bourita a souligné que cette visite a été l'occasion de "signer deux accords dans le domaine culturel et celui de la formation diplomatique".



Au cours de cette année, il y a eu une "dynamique positive avec la Serbie" à travers des échanges de visites, des contacts réguliers et l’organisation de manifestations de promotion culturelle, a-t-il relevé.



"Ces entretiens ont également été l'occasion de convenir de la tenue de la deuxième session de la commission mixte maroco-serbe" a fait savoir M. Bourita, précisant que cette commission se tiendra au Maroc avant la fin de l’année en cours.



À travers cette commission, ajoute M. Bourita, l'accent sera mis sur la coopération économique et commerciale qui reste "en deçà des attentes, du potentiel et de l’ambition des deux pays", malgré des relations politiques "fortes" remontant à 70 ans.



Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a, par ailleurs, indiqué que "l’accord aérien signé récemment (entre les deux pays) et les discussions sur l’exemption de visa des passeports ordinaires sont de nature à développer les échanges touristiques entre les deux pays".



Pour sa part, M. Dacic a estimé que la commission mixte doit se tenir "le plus rapidement possible, en vue de développer la coopération économique entre les deux pays", précisant que cette coopération a un grand potentiel notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et des nouvelles technologies. Il a exprimé la volonté de la Serbie de supprimer les visas pour l’ensemble des passeports et non seulement pour ceux des représentations diplomatiques, estimant, à cet égard, qu'"entre amis il n'y a pas lieu d’avoir de visas".



Le diplomate serbe a, en outre, fait savoir que le Maroc sera à l’honneur au Salon international du livre à Belgrade, "une manifestation culturelle vieille de plus de 50 ans".



Les deux responsables ont, par ailleurs, indiqué que leurs entretiens vont se poursuivre par des consultations politiques sur les questions régionales et internationales, afin de renforcer les mécanismes de concertations politiques et diplomatiques entre les deux ministères.