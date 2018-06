Le Maroc et la France s'engagent à promouvoir la recherche scientifique dans le domaine du transport et de la sécurité routière

En vertu de cet accord paraphé par le Secrétaire d'Etat chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, et le Recteur de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), Jean-Paul Gaudemar, les deux parties s'engagent également à développer la formation et les compétences dans le domaine du transport routier et de la sécurité routière, et à échanger les informations et les expertises.



Eu égard aux mutations tous azimuts que connait le secteur de la sécurité routière, l'AUF veillera à accompagner les cadres marocains, notamment en matière de recherche scientifique dans ce domaine, a affirmé M. Boulif dans une déclaration à la presse, à l'issue de la cérémonie de signature.



La Stratégie Nationale de la sécurité routière 2017-2026 mise en place par le ministère prévoit l'élaboration de recherches basées sur des statistiques scientifiques, d'où l'importance de cette convention qui permettra à ces cadres de bénéficier de l’expertise scientifique et académique reconnue de l'agence, a noté le responsable gouvernemental.



Pour sa part, M. Gaudemar a indiqué que le domaine d'intervention de l'AUF ne se limite pas aux formations à caractère académique, mais s'étale également à l'apport de résolutions à des enjeux sociétaux, comme la sécurité routière, précisant que cette collaboration est à même de permettre au ministère de mettre en place des formations pour les cadres et le personnel concerné par le transport routier.



Créée il y a une cinquantaine d'années, l’AUF est une association regroupant plus de 800 institutions universitaires utilisant la langue française dans plus de 100 pays. Elle a pour mission la promotion d’une francophonie universitaire dynamique impliquée dans le développement.



Présente à travers le monde, son intervention couvre les domaines de la formation et de la recherche et offre un appui technique et financier initial aux projets dans tous les champs du développement.