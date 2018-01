Le Maroc et la Belgique ont beaucoup à gagner d’une coopération soutenue et efficace (Didier Reynders)

M. Reynders, qui effectue une visite de travail au Maroc à partir de ce mercredi, a souligné que les relations entre les deux royaumes sont excellentes, notant que le Maroc «compte indéniablement parmi nos partenaires les plus importants ».



Il a relevé que « bien que l’accent soit parfois mis par les médias sur la coopération sécuritaire du fait de la menace terroriste qui frappe nos deux pays, nos relations revêtent avant tout une dimension humaine tout à fait particulière étant donné l’importance de la communauté d’origine marocaine en Belgique ».



« Des relations intenses sont entretenues à tous les niveaux au travers de visites politiques régulières et d’échanges entre opérateurs économiques », a-t-il dit, annonçant que l’année 2018 connaîtra de nombreux évènements marquants comme la grande mission économique qui sera menée au Maroc et l’année « Maroc » de la communauté française de Belgique (Wallonie-Bruxelles), qui sera marquée par des événements culturels et autres.



Au sujet des relations commerciales, le vice-premier ministre belge a souligné que le Maroc et la Belgique sont des partenaires importants sur ce plan, la Belgique étant le 8ième fournisseur du Maroc et son 9ième client.



« Bien qu’on puisse se réjouir du fait que les chiffres sont en croissance, il existe encore un potentiel appréciable à exploiter », a-t-il noté.



M. Reynders a souligné à cet égard que «la position du Maroc en tant que porte d’entrée en Afrique, encore renforcée par son rapprochement à la CEDEAO, intéresse les entreprises belges, tout comme la position stratégique de la Belgique au cœur de l’Europe offre des opportunités aux entreprises marocaines ».



Il a indiqué que des entreprises belges participent déjà au développement de villes portuaires marocaines, faisant remarquer que les possibilités croissantes du marché marocain se manifestent aussi dans de nombreux autres secteurs dans lesquels des entreprises jouissent d’une expertise reconnue, tels l’énergie renouvelable, la gestion des eaux usées, la digitalisation, ou encore le secteur médical.



«Je pense que nous devons encourager les partenariats économiques mutuellement bénéfiques entre groupes marocains et belges, ainsi que les coopérations triangulaires avec d’autres partenaires africains », a-t-il estimé.



Le ministre belge a rappelé que de « bonnes relations existent entre nos autorités dans le domaine de la justice et de la sécurité : lutte contre la grande criminalité, le terrorisme, la migration », notant qu’une bonne coopération policière et entre services de renseignements « est essentielle pour relever nos défis sécuritaires communs ».



M. Reynders a souligné que les deux pays «partagent aussi une volonté commune d’agir en faveur de la paix et de la stabilité, en particulier sur le continent africain ».



«Que ce soit en Libye, dans la région du Sahel ou en Afrique subsaharienne, ce ne sont pas les défis qui manquent et nos deux pays partagent beaucoup d’inquiétudes », a affirmé M. Reynders, ajoutant que «la Belgique se félicite d’ailleurs de l’élan donné par SM le Roi à la politique africaine du Maroc, son retour à l’Union africaine, moment clé pour l’institution et le continent ».