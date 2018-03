Le Maroc et l'Espagne s'engagent à renforcer leur partenariat en faveur de l'intégration des migrants et du brassage culturel

Cette convention, signée en marge du 2ème forum maroco-espagnol (20-21 mars) placé sous le thème "Vivre ensemble", vise à approfondir les relations de coopération unissant le ministère de tutelle et la Fondation, en vue de réaliser davantage de rapprochement et un meilleur vivre-ensemble entre la communauté marocaine établie en Espagne en général, et en Andalousie en particulier, a déclaré à la MAP, le directeur de cette institution, José Manuel Cervera.



Le but étant de réaliser des progrès dans l'intégration des Marocains établis en terre andalouse et de promouvoir leur identité, a-t-il relevé, estimant que l'intégration ne signifie en aucun cas l'exclusion.



M. Cervera a, dans sens, appelé à la nécessité d'œuvrer en faveur d'un bon équilibre pour permettre une cohabitation sereine, notant que "la Fondation travaille activement pour que le nouveau Maroc soit "connu et reconnu".



L'organisation de cette 2ème édition du forum, qui réunit une pléiade de hauts responsables, de diplomates, de professeurs universitaires, d'experts et d'acteurs de la société civile, témoigne de l'intérêt porté par les Royaumes du Maroc et de l'Espagne, au phénomène migratoire dans toutes ses dimensions, et la volonté affichée pour renforcer le cadre de partenariat et de coopération exemplaire existant entre les deux pays.



Cette manifestation s'assigne pour objectifs d'étudier les bonnes pratiques existantes en matière de diversité culturelle et du vivre ensemble en tant que leviers d'intégration et de respect des droits des migrants, d'ouvrir un débat avec les experts, chercheurs marocains et espagnols et les membres de la société civile dans le but de formuler des propositions concrètes sur la mise en oeuvre du projet "Vivre ensemble".



Elle vise, également, à dresser une feuille de route à même de consolider la coopération maroco-espagnole, dans le domaine de l'intégration des migrants, à construire des mécanismes de collaboration et à initier des forums et groupes d'influence sur la question du vivre ensemble.