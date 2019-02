Le Maroc est en passe de devenir un hub favorisant un partenariat tripartite entre le Maroc, la Chine et l'Afrique (Rebbah)

Le Maroc est en passe de devenir un hub favorisant un partenariat tripartite entre le Maroc, la Chine et l'Afrique, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rebbah.



Le Maroc pourra jouer le rôle de trait d'union entre la Chine et le continent africain pour plusieurs raisons, à la faveur des réformes majeures et des partenariats entrepris dans le cadre de la politique africaine menée sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a souligné M. Rebbah dans une déclaration à la MAP en marge de la 20è édition du Forum Mines-Rabat Entreprises, qui se tient sous le thème "Maroc : promoteur du partenariat sino-africain".



Le Maroc pourra être un hub stratégique pour le commerce et les investissements entre l'Afrique et la Chine en raison de la réussite du modèle marocain qui a donné des résultats très louables à l'échelle continentale et internationale, a estimé M. Rebbah, mettant en avant la dynamique marocaine en Afrique en terme d'investissement et de partenariat avec plusieurs pays et la position géographique stratégique du Royaume qui en fait une vraie plateforme de jonction entre l'économie mondiale et l'économie africaine.



Le ministre a relevé, en outre, que l'économie africaine vit aujourd'hui au rythme d'une dynamique de développement et devient de plus en plus attractive par ses ressources naturelles et humaines, ajoutant que de nombreux projets et chantiers ont été développés dans plusieurs secteurs, dont l'agroalimentaire, le transport, l’industrie, le bâtiment, l’énergie et les mines.



Pour sa part, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Rabat (ENSMR), Mustapha Ouadghiri, a indiqué que ce Forum est un rendez-vous annuel qui permet aux étudiants, aux enseignants et au monde des entreprises, publiques ou privées, de se rencontrer, de s’informer, d'échanger et de débattre des questions majeures pour une parfaite intégration des ingénieurs de l’École dans le processus de développement économique et social du Maroc.



Le forum assure également pour ses visiteurs des ateliers instructifs de coaching pour simuler et passer des entretiens, identifier des compétences et se familiariser avec les exigences et les attentes du marché du travail, a-t-il ajouté.



De son côté, le président du Forum Mines-Rabat Entreprises, Oussama Amaani, a fait savoir que cet événement met à la disposition des entreprises participantes un chapiteau spacieux présentant un espace d’exposition, dans la finalité de recruter, de proposer des stages pour les étudiants et de présenter leur domaine d’activités pour valoriser leur image de marque.



Le but du forum est de réduire le fossé entre les étudiants et le monde professionnel afin de leur faciliter le contact avec les entreprises participantes, a-t-il ajouté. Organisé sur deux jours par l'ENSMR, le Forum Mines-Rabat Entreprises constitue un terrain de rencontre entre les étudiants ou futurs diplômés et le monde entrepreneurial.