Le Maroc en tête du classement du Centre des "Objectifs de Développement Durable pour l'Afrique"

Le rapport 2018 sur les ODD publié le 10 septembre 2018 par le Centre des Objectifs de Développement Durable pour l'Afrique (SDGCA), basé à Kigali, indique que le Royaume du Maroc est classé en tête des pays africain qui progressent dans la mise en œuvre des objectifs mondiaux de développement durable, tandis que le Rwanda occupe la 11ème place.



Selon le rapport, intitulé "Rapport 2018 sur les indicateurs et tableaux de bord des ODD en Afrique, le Maroc est en tête du continent avec un taux de 66,1 %, s'agissant de la réalisation des objectifs mondiaux, 12 ans avant la date butoir fixée par les Nations Unies.



Le directeur dudit centre, Dr Belay Begashaw a déclaré que le Rapport doit être constamment discuté, pour y apporter des changements et mieux planifier le futur dans l'objectif d'atteindre les ODD dans tous les secteurs.



Le Directeur général des statistiques du Rwanda, M Yussuf Murangwa a souligné que "ce premier Rapport réalisé par le Centre des ODD en Afrique, est un système qui montre comment travailleront les pays au cours des 15 prochaines années. Le système est déjà en place et il intègrera d'autres données en provenance de tous les pays. Le Rapport sera discuté pour que tous les pays aillent vers le développement au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations, sans laisser personne derrière".



Il convient de signaler que le Rapport a analysé les aspects de la nutrition, la santé, l'habitat, l'éducation, les TIC et les inégalités. "Il sera publié chaque année" a précisé M Murangwa .