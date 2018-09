Le Maroc en force aux "Rencontres Africa 2018" à Paris

"Nous devons être plus offensifs et agir dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant et développer davantage d’intégration sud-sud'',

a indiqué Hassan Sentissi, président de l’ASMEX. Fort de son expérience en matière d’électrification et d’approvisionnement en eau potable, le Maroc ambitionne par exemple de faire profiter des pays d’Afrique de ce savoir-faire en s’inscrivant dans une politique de co-développement et dans une économie de partage, a précisé à cet égard M. Abdelaziz Taarji, vice-président de l’Asmex et président de la Fédération de l’eau en rappelant que l’électrification rurale dans le Royaume est de l’ordre de 98 pc.



M. Hakim Marrakchi, PDG de Maghreb Industries, a pour sa part relevé que le Maroc a une expérience en termes de transition démographique et de développement de l’agro-industrie qui sont aujourd’hui nécessaires pour de nombreux pays du Sahel et d’ailleurs en Afrique et qu’il veut justement mettre en valeur, pour contribuer au développement du continent.



Le Royaume développe en même temps des industries dans lesquelles il est devenu un acteur important à l’instar de celle de l’automobile, secteur devenu le premier exportateur aujourd’hui dans le pays, a-t-il dit en soulignant la nécessité de faire davantage d’intégration sud-sud. Le secrétaire général de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc, Jean-Marc Pons, a mis l’accent de son côté sur le rôle important joué par le Maroc non seulement en matière de co-développement mais aussi en tant que terre d’accueil pour toutes les entreprises qui souhaitent avoir une base arrière solide pour se projeter vers l’Afrique.



Le Royaume compte des success-story dans le développement des filières automobile et aéronautique et une compétence réelle dans la gestion des ports (Tanger-Med), qui sont autant d’atouts lui permettant de se développer en Afrique et d’accompagner les entreprises africaines, a-t-il fait remarquer en précisant que toutes ces filières bénéficient à la sous-traitance au Maroc puisque le taux d’intégration, qui mesure la sous-traitance locale à laquelle font appel les grands groupes, est de l’ordre de 60 %, ce qui une performance.



Le Maroc a un rôle éminent à jouer en tant que «Go-between» entre l’Afrique et la France, a estimé quant à lui le commissaire général des «Rencontres Africa 2018», Marc Hoffmeister, en notant que les deux parties ont chacune leurs arguments mais qu’elles sont complémentaires et l’idée c’est de les «mixer» pour construire ensemble des partenariats.