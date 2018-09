Le Maroc déterminé à lutter contre les réseaux d'immigration clandestine et de trafic de drogue

En 2017, le Maroc a avorté plus de 65.000 tentatives d'immigration clandestine, ayant concerné en grade majorité des Subsahariens, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, relevant que le Royaume a adopté en parallèle des choix relatifs à la régularisation de la situation des immigrés, ayant bénéficié à plus de 50.000 individus.



Le ministre délégué a noté, à cet égard, que l'action des autorités de tutelle en ce sens est encadrée par la loi, soulignant qu'en cas de problème ou de violation de la loi, il faut s'adresser au Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et aux secteurs gouvernementaux concernés.



Le Maroc a aussi œuvré, en coordination avec l'organisation internationales pour les migrations, à assurer le retour volontaire des migrants dans leurs pays d'origine, a-t-il ajouté, notant que pour les autres opérations menées à l'intérieur du territoire national, elles sont faites dans le respect strict de la loi et que le CNDH a été partenaire dans la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale relative à l'immigration.