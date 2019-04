Le Maroc décroche à Washington le 2ème Prix du Jury lors de la 11ème édition du DC Embassy Chef Challenge

Les Chefs marocains Fayçal Zahraoui et Yassine Khellal ont décroché mardi soir à Washington le 2ème Prix du Jury à la 11ème édition du DC Embassy Chef Challenge, un concours mettant en lice des chefs cuisiniers de différentes cultures du monde.



Il s'agit de la troisième consécration en trois participations marocaines consécutives à ce concours international, après le Trophée "Best Dressed Embassy" en 2018, un prix qui récompense le costume, la présentation et la décoration de l’œuvre gastronomique et du stand marocain, et le prix du Jury décroché par les Chefs Mouha Fedal et Fayçal Zahraoui en 2017. Pour cette année, le duo Zahraoui-Khellal a été le seul à offrir un menu à trois plats, un choix particulièrement prisé par les participants eu égard aux longues files d'attente devant le stand de l'ambassade marocaine à Washington.



"On a préparé une pastille aux fruits de mer, avec du citron confit et une petite touche vraiment marocaine, accompagnée d'un exceptionnel méchoui d’agneau cuit pendant 36 heures avec des épices magiques du Chef Yassine Khallal", a expliqué, dans une déclaration à la MAP, le chef Fayçal, qui a participé trois fois à cette compétition.



Pour le dessert, les deux chefs ont confié avoir concocté "un thé à la menthe rouge avec du chocolat aux épices". Pour les deux as de la cuisine marocaine, "le Maroc a vraiment son mot à dire dans cette compétition internationale", se réjouissant du fait que le Maroc a été présent sur le podium de ce concours culinaire trois fois en trois ans. Les deux chefs ont dit particulièrement apprécier le contact avec le jury et les amateurs de la gastronomie mondiale, dédiant leur trophée à leurs partenaires, et surtout, "toutes les mamans marocaines", car, selon eux, "ce qui fait la magie de la cuisine marocaine, c'est l’amour et le partage".



Les deux chefs Fayçal Zahraoui et Yassine Khellal étaient en compétition avec d'autres professionnels de plus d'une trentaine de représentations diplomatiques accréditées dans la capitale fédérale américaine. Organisé au prestigieux Ronald Reagan Building par "DC Events", l’organisme chargé de la promotion de différentes manifestations dans la capitale fédérale US, l’évènement sert de plateforme aux chefs cuisiniers de différentes nationalités pour faire connaître les richesses et la diversité de la gastronomie de leurs pays respectifs.