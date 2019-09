Le Maroc continue de renforcer sa présence au sein du Parlement colombien

La Chambre des représentants de Colombie a adopté une résolution en vertu de laquelle il a été procédé à un important élargissement du groupe d'amitié Colombie-Maroc au sein de la chambre basse du Parlement colombien.



Cette initiative intervient suite à une réunion de travail tenue le 02 septembre par l’ambassadeur du Maroc en Colombie, Mme Farida Loudaya, avec le président de la Chambre des représentants colombienne, Carlos Alberto Cuenca, nouvellement élu à ce poste pour la période législative 2019-2020.



La résolution 2276 portant sur l’élargissement de ce groupe d’amitié a été signée le 11 septembre par le nouveau président de la Chambre des représentants colombienne et le secrétaire général de cette même institution, Jorge Humberto Mantilla Serrano. Suite à cet élargissement, le groupe interparlementaire d’amitié Colombie-Maroc est désormais l’un des plus importants groupes au sein de la chambre basse du Congrès colombien. Il compte parmi ses membres d’éminentes personnalités représentant les principales forces politiques du pays, dont notamment le président de la Chambre des représentants, du parti Changement radical, ainsi que le vice-président de ladite chambre, Oscar Lonardo Villamizar, du Parti Conservateur. Il s’agit également du Centre démocratique (droite, au pouvoir), du Parti Social de l’unité nationale (centre-droit), du Parti Conservateur (droite), du Parti Libéral (centre-gauche) et du Parti Alliance Verte (centre).



Cette initiative vient réaffirmer une fois de plus l’excellence des relations bilatérales empreintes d’amitié, unissant les deux pays depuis 1979 tout en permettant de poursuivre la consolidation de la présence du Royaume au sein du Congrès colombien. Il est à rappeler que le Congrès du pays sud-américain avait adopté, le 5 décembre 2018, une résolution historique exprimant sans équivoque son plein soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume.



La résolution, approuvée par la Chambre des représentants lors d’une séance plénière ainsi que par le Sénat, appuie également les efforts déployés par le Royaume depuis 2007 en faveur d’une solution juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie.