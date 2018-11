Le Maroc célèbre mardi le 43ème anniversaire de la Marche Verte

La célébration mardi du 43ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, est ainsi l'occasion pour le peuple marocain dans son ensemble de se remémorer les significations historiques profondes et les enjeux décisifs de cette épopée nationale glorieuse qui traduit le ferme attachement et la volonté inébranlable des Marocains à récupérer leurs terres spoliées.



Elle est également l'occasion de réaffirmer la détermination de préserver les valeurs sacrées du Royaume et de les inculquer aux générations montantes en vue de renforcer leur sentiment de patriotisme, d'appartenance nationale et d'identité marocaine. Et c'est surtout l'opportunité de souligner l'importance pour les différentes composantes de la société de poursuivre la mobilisation collective en faveur du développement multidimensionnel de ce territoire cher à tous les Marocains et fêter son retour triomphal au giron de la mère patrie.



Porteuse d'innombrables leçons, cette marche singulière qui illustre la forte cohésion entre le Trône et le peuple et l'unanimité autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation marocaine, témoigne du génie du Roi unificateur qui a réussi de manière civilisée et pacifique, à mettre un terme à la présence coloniale dans le Sahara marocain.



En réponse à l'appel Royal et du devoir national, 350.000 volontaires civils, venant des quatre coins du pays, ont convergé de manière ordonnée et en toute sérénité, vers la région du Sahara traversant à pas sûrs les frontières chimériques et hissant en toute confiance le drapeau national dans le ciel de ce territoire qui depuis la nuit des temps faisait partie intégrante du Maroc.



Ainsi, cet événement remarquable inscrit en lettres d'or dans l'Histoire du Maroc, est devenu un symbole pour toute une Nation et l'expression de la quête de tout un pays à un développement durable, global et harmonieux.



D'ailleurs, cette Marche enclenchée il y a 43 ans se poursuit aujourd'hui sous le règne du Roi Mohammed VI qui a doté les provinces du sud du Royaume d'un nouveau modèle de développement économique prévoyant des investissements de l'ordre de 77 milliards de dirhams. Lancé par le Souverain en 2015, ce nouveau modèle de développement des provinces du Sud, au-delà de sa dimension économique, se veut un véritable projet de société qui a pour ambition de favoriser l'épanouissement de l’individu marocain, de préserver sa dignité et de le placer au cœur du processus de développement.



Ce modèle permet de poser les bases fondatrices d’une politique intégrée favorisant le renforcement du rayonnement du Sahara comme centre économique et comme trait d’union entre le Maroc et son prolongement africain. Les nombreux chantiers et projets mis en oeuvre dans ce cadre laissent présager un avenir prometteur pour une région vouée à devenir un pôle logistique incontournable et un véritable hub régional et international.



En chiffres, le taux d’avancement des projets dans le cadre du Programme de développement des provinces du Sud a atteint 48% et les fonds engagés jusqu’à fin mars 2018 s'élèvent à environ 21 MMDH, a assuré le Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, notant que ce taux devrait atteindre 70% vers la fin de cette année.