Le Maroc bleu sur TF1

La chaine de télévision française TF1 a offert, samedi soir, aux téléspectateurs un voyage à Chefchaouen et à Tanger en braquant les projecteurs sur quelques-unes des facettes qui en font des destinations de rêve pour les visiteurs.



Chefchaouen, «la ville bleue» nichée dans les montagnes du Rif, est la plus photogénique du Maroc, a relevé la chaine privée française dans un reportage diffusé dans le cadre de l'émission «50'Inside», en mettant l’accent en particulier sur le charme de sa médina où la prédominance du bleu lui confère une beauté ensorcelante pour les visiteurs.



Depuis la naissance d’Instagram, la notoriété de la ville au «décor étonnant» a explosé. On y trouve des milliers de photos de Chefchaouen, a noté la chaine en s’arrêtant, dans son reportage, sur un groupe de touristes russes immortalisant leur passage dans la ville en posant en contrebas d’une ruelle d’une beauté conquérante.



Le «bleu» de Chefchaouen a ses «gardiennes», a observé la chaine en mettant à l’avant des femmes pleines d’ardeur s’activant, selon une tradition bien établie, pour «entretenir la couleur et sa légende» en utilisant de la chaux teinte de bleu.



Le reportage s’est intéressé également à Tanger, «la ville mythique» des artistes et des stars mais aussi des plages féeriques et des hôtels de luxe, à la rencontre entre l’Océan Atlantique et la Méditerranée.



Tanger séduit de plus en plus de visiteurs étrangers, a souligné la chaine en rappelant que la ville du détroit a construit sa légende en attirant les artistes, les cinéastes, les écrivains, les peintres et les musiciens.



Après la Kasbah, la chaine embarque le téléspectateur pour une balade dans la médina en décrivant l’ambiance de grande convivialité qui y règne au grand bonheur des visiteurs.



Le reportage a marqué également son intérêt pour des unités hôtelières de luxe dans la région dont il s’est évertué à montrer la grande classe et les atouts dans un environnement d’une beauté époustouflante.