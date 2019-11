Le Maroc au podium du Championnat arabe cadets de handball

La sélection nationale de Handball cadets s'est classée en troisième position lors du championnat arabe de cette discipline, disputé du 27 octobre au 3 novembre à Nabeul (67 km de Tunis).



Le titre de cette compétition est revenu à la sélection tunisienne qui a battu son homologue koweitienne 32 à 27 (mi-temps 13-17), en finale disputée dimanche.



Le Maroc s'est imposé dimanche face à l’Arabie saoudite par 33 à 26.



Lors de ce championnat, le handballeur marocain Mehdi Modakir s’est vu attribué le titre du meilleur joueur, alors que celui du meilleur gardien est revenu à son compatriote Youssef Al Mouder.



Pour sa part, la sélection qatarie s’est classée 5ème après avoir remporté le match de classement face à son homologue jordanienne par 28-11.



Lors de cette compétition, le sept marocain s'est imposé mardi dernier face à l'équipe jordanienne par 33 à 17 et lundi face au Qatar (26-24).



Le Maroc a perdu deux matchs face à la Tunisie (18-13) et au Koweït (25-26).



Pour les Tunisiens, ils ont réalisé quatre victoires consécutives remportées face au Maroc (18-13), au Koweït (33-28), au Qatar (31-24) et à la Jordanie (34-14), contre une seule défaite vendredi devant l'Arabie Saoudite (29-31) lors du premier tour du tournoi qui s'est déroulé sous forme de championnat.