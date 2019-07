Le Maroc annonce à Paris le lancement du réseau des ministres africains de l'Economie Solidaire

La cérémonie de clôture du premier Sommet pact for Impact a été marquée par le lancement de l’Alliance mondiale d’Etats, de gouvernements, d’Institutions internationales et régionales, d’organisations et d’entreprises de l’économie sociale en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire, de l’Economie inclusive et de l’Innovation sociale.



Le Maroc, partenaire de cette Alliance, a été parmi les premiers pays à exprimer sa pleine adhésion à cette Alliance inédite.



« Le Maroc est engagé dans cette initiative portant sur la création d’une Alliance mondiale pour le développement de l’Economie sociale et Solidaire, de l’Economie inclusive et de l’Innovation sociale », a déclaré Mme Elmoussali à la MAP, ajoutant que « le Sommet Pact for Impact acte une nouvelle page dans l’histoire de l’ESS. Une histoire qui sera bâtie autour de davantage d’alliance et de coopération internationales entre les différentes parties que ce soit les gouvernements, la société civile, les élus... ».



Et de souligner que l’annonce par le Maroc de l’organisation en 2020 du premier Forum africain de l’Économie Sociale et Solidaire constitue « une valeur ajoutée dans le processus d’édification de cette Alliance mondiale inédite pour la promotion de l’ESS ».



Organisé par le ministère français de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, Pact for Impact Summit avait été annoncé en avril dernier au siège de l’ONU à New York.



Sa tenue émane de la conviction de la communauté internationale de la nécessité d’inscrire le développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de l’Économie Inclusive à l’agenda politique international et de reconnaître pleinement la contribution transversale de ces économies aux Objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations Unies.



Le 2ème Sommet Pact for Impact se tiendra en septembre prochain lors de l’Assemblée générale de l’ONU, a annoncé le Haut-commissaire français à l'Economie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, Christophe Itier, lors de la cérémonie de clôture.