Le Maroc adhère à la réforme institutionnelle de l'Union Africaine (El Othmani)

Le Royaume du Maroc adhère à la réforme institutionnelle de l’Union Africaine (UA), a affirmé, samedi à Addis-Abeba, le Chef du Gouvernement, Saad Eddine El Otmani.



Dans une déclaration à la presse, M. El Otmani a réitéré le soutien ferme du Royaume à ces réformes portant sur le fonctionnement de l’Union et de ses organes.



«Le Maroc soutient fermement ce processus de réformes», a ajouté M. El Othmani, rappelant que le soutien ferme du Maroc à la réforme institutionnelle de l’Union a été exprimé par le Roi Mohammed VI au président Paul Kagame, président en exercice de l’Union africaine.



Le Maroc a tenu à féliciter le président Paul Kagame pour ses efforts déployés en faveur de la réforme institutionnelle de l’UA, a souligné le Chef du gouvernement.



M. El Othmani préside la délégation marocaine aux travaux de ce sommet, qui est composée du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli et de l'Ambassadeur Mohammed Arrouchi, Représentant Permanent auprès de l'UA et de la CEA-NU.