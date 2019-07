Le Maroc a réalisé un progrès considérable en matière des droits humains et ceux de l'enfant (représentante onusienne)

Le Maroc a réalisé un progrès considérable dans les différents domaines inscrits dans les Objectifs de développement durable (ODD), y compris dans les droits de l'Homme en général et les droits de l'enfant en particulier, a affirmé, lundi à Rabat, la représentante résidente adjointe du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Maroc, Mme Martine Therer.



Dans une déclaration à la MAP en marge du Séminaire international consacré à la présentation de la nouvelle plateforme dédiée au suivi des droits de l'enfant, Mme Therer a indiqué qu'"on peut se rendre compte des nombreuses avancées réalisées dans plusieurs domaines en relation avec les ODD", notant que ces objectifs s'inscrivent dans le cadre des droits de l'Homme ainsi que des droits de l'enfant.



Les avancées réalisées dans les ODD participent à garantir la jouissance des droits de l'Homme en général et les droits de l'enfant en particulier, a insisté la responsable onusienne, notant qu'il existe de nombreux défis à relever dans ce domaine comme la spécificité du contexte, l'harmonisation des politiques et la coordination entre les différents acteurs en vue de dynamiser les priorités au niveau national.



De son côté, la conseillère en recherche et politique à l'Institut allemand des droits de l'Homme, Lina Stamm, a estimé que le lancement d'un système national de suivi et d'évaluation de la situation de l'enfance au Maroc sur la base d'indicateurs représente "un grand projet qui aura d'importantes retombées" sur les droits de l'enfant. Les intervenants aux panels sur les thèmes du "suivi des droits de l'enfant et des ODD au Maroc" et "l'implantation de la plateforme Globalchild au Maroc" ont, quant à eux, mis en lumière les avancées réalisées par le Maroc dans l'intégration des droits de l'enfant dans les différentes politiques sectorielles, tout en insistant sur les liens existants entre les ODD et les droits de l'Homme, puisque 90% des ODD touchent à des aspects en relation avec les droits humains suivant une approche multidimensionnelle. Ils ont également souligné l'importance de coordonner entre les différents acteurs en vue de garantir la bonne planification et l'effectivité du système d'information afférent aux données relatives à la situation des enfants, ainsi que sur le rôle dévolu à la société civile dans le suivi des efforts déployés par l'Etat dans ce domaine.



La nouvelle plateforme mondiale pour le suivi des indicateurs des droits de l’enfant, présentée lundi à Rabat, est le fruit de nombreuses expériences au niveau international et son lancement au Maroc est de nature à assurer le suivi des mécanismes, des pratiques et des expériences que le Royaume a cumulés à travers son plan d'action pour l'enfance 2006-2015 "Maroc digne de ses enfants", qui a permis d'élaborer plusieurs indicateurs relatifs aux droits de l'Homme suivant une approche participative, ont-ils ajouté.



Organisée par l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE) en partenariat avec le comité de pilotage "The Global Child Right Dialogue" (GCRD), avec l’appui de la Coopération Allemande (GIZ), cette rencontre internationale, qui se tient sous le thème "30 ans après la CIDE et en perspective de l’Agenda universel 2030: Présenter une nouvelle plate-forme mondiale pour le suivi des indicateurs des Droits de l’Enfant", est l'occasion de présenter la plateforme développée par "The Global Child Right Dialogue", basée sur les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant et des ODD, et de définir les modalités de son implémentation pilote au Maroc et au Canada.



Elle s'inscrit également dans le cadre de la mise en place d’un dispositif national intégré d’observation, de veille et de suivi-évaluation de l’enfance au Maroc, mené par l’ONDE et appuyé dans le cadre du partenariat entre les services du Chef du gouvernement et la Coopération Allemande.