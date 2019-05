Le Maroc à l’honneur à Casa Mediterráneo durant le mois de mai

Le Maroc sera à l’honneur à Casa Mediterráneo (Maison de la Méditerranée) durant ce mois de mai à travers une programmation culturelle spéciale dédiée à la richesse et la diversité culturelle du Royaume ainsi qu’à sa dynamique sociale et littéraire.



Les différents événements programmés ont pour objectif "d’analyser et de mettre en exergue la capacité créative de notre pays voisin, le Maroc, ses nouveaux talents culturels, ainsi que les transformations sociales et culturelles" vécues par le Royaume, indique un communiqué de Casa Mediterráneo, institution espagnole basée à Alicante (Est) visant à promouvoir les relations entre les pays du bassin méditerranéen.



Les activités prévues s’inscrivent dans le cadre de la 6 ème édition du cycle "Rencontre avec des pays de la Méditerranée" de Casa Mediterráneo, qui aura lieu du 20 au 24 mai.



Ainsi, ce cycle sera inauguré, le 20 mai, par un concert du pianiste virtuose marocain, Marouan Benabdallah, et un master class en cuisine de la chef marocaine Hanane Afdili Daoud.



La littérature marocaine sera à l’honneur aussi à travers une rencontre avec l’écrivain Tahar Ben Jelloun, le 22 mai. De même, le livre intitulé "Samira en las dos orillas", de l’écrivain espagnol Guillermo Rubio, sera présenté le 21 mai.



Dans le même sens, une rencontre débat avec la participation d’écrivains marocains d’expression espagnole est prévue aussi. Un forum économique maroco-espagnol est programmé, à cette occasion, avec la participation d’entrepreneurs des deux pays.



Casa Mediterraneo est une institution relevant du ministère espagnol des Affaires étrangères qui oeuvre au service du rapprochement entre les sociétés, les cultures et les peuples de la Méditerranée.