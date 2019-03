Le Maroc a déployé des efforts importants en matière de lutte contre les effets des changements climatiques (Boucetta)

Intervenant lors de la conférence internationale sur le renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles, Mme Boucetta qui a présidé la délégation marocaine à cet événement, a rappelé la politique verte proactive du Royaume basée sur plusieurs stratégies sectorielles conformes aux standards internationaux.



La secrétaire d’Etat a souligné, à cette occasion, l’engagement fort du Maroc à faire des problématiques climatiques en Afrique une priorité et qui s’est manifesté par plusieurs initiatives importantes notamment l’initiative du Roi Mohammed VI de convoquer le 1er Sommet africain de l’action en marge de la COP22 à Marrakech en novembre 2016.



Ce sommet était une occasion pour les leaders africains de coordonner leurs actions de lutte contre le changement climatique et de chercher les meilleures solutions aux défis climatiques auxquels fait face l’Afrique, a indiqué Mme Boucetta.



Estimant qu'aucun pays agissant seul ne pourra affronter les défis posés par les changements climatiques, la secrétaire d’Etat a mis en avant l’implication particulière du Royaume dans l'action collective relative aux défis internationaux urgents, soulignant que la question du climat doit être impérativement appréhendée globalement en intégrant les dimensions développement et sécurité.



Mme Boucetta a appelé dans ce sens à la promotion d’une coopération internationale efficiente qui doit porter en particulier sur la mobilisation de financements conséquents et l’encouragement de l’investissement générateur d’emploi et de richesse, mettant l’accent sur l’impact généré par les changements climatiques en termes d’insécurité alimentaire, de réfugiés climatiques, voire même de radicalisation due au manque de perspectives économiques et sociales.



Organisée par la Roumanie dans le cadre de sa présidence du conseil de l’Union européenne, cette conférence vise notamment à faciliter l’échange de bonnes pratiques en matière de renforcement de la résilience, de planification politique et de stratégies de développement durable, en identifiant des approches gouvernementales positives et en promouvant la coopération entre les pays pour des résultats positifs durables.



La conférence a été marquée par la participation de hauts responsables dont des ministres des Affaires étrangères des pays subissant fortement les impacts des changements climatiques issus, notamment des Caraïbes et d’Afrique, en plus des représentants de plusieurs organisations internationales notamment l’ONU et la Banque mondiale.