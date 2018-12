Le Maroc 2ème au monde en matière de performance climatique

Selon le dernier indice de performance (IPC), publié récemment lors de la 24ème conférence internationale sur le climat (COP24) à Katowice, le Royaume arrive au 2ème rang dans ce classement mondial après la Suède, suivi de la Lituanie en 3ème position, précise le journal irlandais.



Le journal cite parmi les pays les moins performants de cette année les États-Unis, l'Iran, la Corée et le Taipei chinois ayant enregistré un score faible ou très faible dans presque toutes les catégories du classement.



L'Irlande a été classée quant à elle parmi les pays de l'UE les moins performants. Elle a grimpé d'une position, mais reste dans la fourchette des performances médiocres, juste devant la Turquie et le Japon.



Dans la catégorie des émissions, la performance irlandaise est qualifiée de "très faible", au même titre que sa consommation d’énergie.



L'IPC est un classement évaluant la performance de la protection du climat de 56 pays et l'UE qui représentent environ 90% des émissions mondiales de CO2. Les résultats de l'IPC 2019 illustrent les principales différences régionales en matière de protection et de performance climatiques.