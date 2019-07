Le Hezbollah dit que l'Iran a la capacité de bombarder Israël en cas de guerre

Le chef du Hezbollah chiite libanais, soutenu par Téhéran, a estimé vendredi qu'Israël ne resterait pas "neutre" en cas de conflit entre l'Iran et les Etats-Unis.



"L'Iran a la capacité de bombarder Israël avec force et férocité", a ajouté Hassan Nasrallah dans une interview diffusée par la chaîne de télévision du Hezbollah, Al-Manar.



"Lorsque les Américains comprendront qu'une telle guerre pourrait rayer Israël de la carte, ils changeront d'avis", a-t-il encore dit, après plusieurs semaines de tension entre les Etats-Unis et l'Iran.



"Notre responsabilité collective dans la région est de travailler à prévenir une guerre américaine contre l'Iran", a-t-il dit, assurant que l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis n'avaient aucun intérêt à ce qu'un conflit éclate.



Vendredi, la Chambre des représentants américaine, contrôlée par les démocrates, a adopté une mesure restreignant la possibilité pour Donald Trump d'attaquer l'Iran, s'inquiétant du fait que le président républicain pourraient déclencher une guerre inutile.



Mais une initiative similaire a échoué au Sénat, aux mains des républicains.



Donald Trump a retiré en 2018 les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, et a rétabli de rudes sanctions dans la foulée. Mardi, Washington a décidé de nouvelles sanctions anti-Hezbollah, une organisation considérée comme terroriste par les Etats-Unis.