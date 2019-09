Le Grand-Duc héritier de Luxembourg et son épouse visitent le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain

Le Grand-Duc héritier de Luxembourg, le Prince Guillaume, accompagné de son épouse la Princesse Stéphanie de Lannoy et du vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a visité lundi le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat.



A cette occasion, des explications ont été présentées au Prince Guillaume ainsi qu'à son épouse la Princesse Stéphanie de Lannoy, par le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, sur de nombreuses œuvres d'arts exposées au musée d'artistes marocains et étrangers, tel que le travail artistique de la Marocaine Safaa Erruas "Cocon de soie et fil transparent", ou encore l’œuvre sans titre de l'artiste libanaise Etel Adnan, au croisement de l'abstrait et du figuratif.



Dans une déclaration à la presse, Mehdi Qotbi a mis l’accent sur l’importance de la diplomatie culturelle qui est “en marche”, érigée grâce à la vision éclairée du Roi Mohammed VI et devenue l’une des passerelles du dialogue et de la coopération entre les civilisations et les cultures.



A cet égard, ce musée moderne se veut un espace d'exposition d’artistes de qualité mais aussi de production d’œuvres d'art et de formation qui donne une “image exceptionnelle du Maroc”, s’est-il réjoui, notant que Rabat s’installe aujourd'hui comme une “ville lumière, capitale de la culture”.



De son côté, le ministre luxembourgeois de l'Économie, Étienne Schneider, a déclaré que "l'art est extrêmement important pour faire connaissance des peuples avec lesquels nous traitons et négocions, c'est pour cela que nous ne nous sommes pas uniquement axés sur le volet économique, mais nous avons souhaité apprécier également votre culture et vos beaux paysages".



Le Prince Guillaume, Grand-Duc héritier du Luxembourg, accompagné de son épouse la princesse Stéphanie de Lannoy, était arrivé dimanche soir au Maroc pour une visite dans le Royaume (23-26 septembre) à la tête d'une mission économique multisectorielle qui comprend, outre le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie, des représentants d'une cinquantaine de grandes entreprises.