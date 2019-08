Le G7 va débloquer une aide de 20 millions d'euros pour lutter contre les incendies en Amazonie

Les pays du G7 vont débloquer une aide d'urgence de 20 millions d'euros pour lutter contre les incendies en Amazonie, a annoncé, lundi à Biarritz, le Président français Emmanuel Macron.



"Nous offrirons aux pays amazoniens un soutien financier à hauteur d'au moins 20 millions d'euros" pour lutter contre les feux qui ravagent la forêt, a déclaré à la presse le chef de l'Etat français.



Cette "initiative pour l'Amazonie" a été annoncée à l'issue d'une session du sommet du G7 consacrée à l'environnement, au cours de laquelle a été abordée la situation en Amazonie, qui provoque une vive inquiétude internationale. Les images du "poumon de la planète" en feu ont suscité une émotion mondiale et propulsé le sujet au cœur des discussions du G7.



Emmanuel Macron a évoqué également la situation des feux de forêt en Afrique subsaharienne. "Nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui est en train de se passer en Afrique, où la forêt brûle aussi, notamment au Congo. En accord avec le président de l'Union africaine, nous examinons la possibilité de lancer une initiative similaire pour le continent africain", a déclaré M. Macron.



La veille du Sommet du G7, le Président français avait qualifié de "crise internationale", les incendies en Amazonie, appelant le G7 à en discuter.



«Notre maison brûle. Littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C’est une crise internationale", avait affirmé M. Macron, invitant les membres du G7 à parler de cette "urgence ».



L’Amazonie est touchée depuis plusieurs semaines par des incendies d’une ampleur inédite, favorisés par une sécheresse largement accentuée par la déforestation et la conversion des zones forestières en terres agricoles.



Placé sous le thème de "la lutte contre les inégalités", les dirigeants du G7 sont réunis à Biarritz pour discuter des grands sujets économiques et géopolitiques occupant la scène internationale mais également de l'urgence climatique.