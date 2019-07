Le Français Bruno Le Maire "pas candidat" à la tête du FMI

Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a assuré vendredi ne pas être candidat à la tête du Fonds monétaire international (FMI) ou à la Commission européenne.



"Je ne suis pas candidat à la direction générale du FMI, je ne suis pas candidat à un poste à la Commission européenne", a assuré M. Le Maire, interrogé sur BFMTV en marge de rencontres économiques dans le sud de la France.



"Je souhaite rester ministre de l'Economie et des Finances", a-t-il poursuivi, alors que son nom a circulé pour prendre la tête du FMI après le départ de Christine Lagarde, choisie pour prendre les rênes de la Banque centrale européenne (BCE).



Pour M. Le Maire, "le fait qu'on change de ministre de l'Economie et des Finances quasiment tous les ans a fait un tort considérable à la France". "Je veux obtenir des résultats pour les Français: je ne suis pas au bout de ce que je peux faire", a-t-il insisté.



Outre Bruno Le Maire, plusieurs noms de personnalités françaises ont commencé à circuler pour le poste de directeur du FMI, dont celui du gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau ou du commissaire européen Pierre Moscovici.



Mais le choix d'un non-Français pourrait aussi s'imposer, pour apaiser les critiques selon lesquelles la France s'arroge de trop nombreux postes au sein des institutions prestigieuses.