Le Festival de Marrakech rend un hommage vibrant au cinéaste cinéphile Bertrand Tavernier

Un vibrant hommage a été rendu au grand cinéaste français, Bertrand Tavernier, auteur de l’une des œuvres contemporaines les plus importantes et sans qui la cinéphilie en France ne serait pas ce qu’elle est, et ce, dans le cadre de la 18ème édition du Festival international du Film de Marrakech (FIFM).



Lors de cette cérémonie, en présence de figures emblématiques du 7ème art , l'Etoile d'or du Festival a été décernée à Bertrand Tavernier par le célèbre acteur américain, Harvey Keitel, qui a exprimé son immense joie de prendre part à ce Festival de renommée internationale, et sa grande fierté de remettre cette distinction à Bertrand, une grande pointure du cinéma mondial qui a marqué sa génération et apporté une touche nouvelle à la production cinématographique.



Sous les applaudissements d'un public debout, Bertrand Tavernier a exprimé ses vifs remerciements au roi Mohammed VI et au prince Moulay Rachid ainsi qu'à la Fondation du Festival pour cette distinction et l'organisation de ce rendez-vous incontournable du cinéma international.



Le Festival international du Film de Marrakech "permet d'ouvrir les fenêtres sur le monde, de faire connaître les films et les productions cinématographiques des quatre coins du globe et de transgresser les frontières", a-t-il souligné, dédiant cette prestigieuse distinction au public marocain.



"Marrakech m'a laissé des souvenirs inoubliables. Revenir est une joie indispensable. Revoir le pays, montrer mes films et dialoguer avec le public, discuter avec les étudiants, rencontrer des cinéastes et auteurs marocains, hommes et femmes. Les écouter. Partager. S’enrichir", s'est-il félicité.



Cet hommage a été marqué par la projection d'extraits des films les plus célèbres de Bertrand Tavernier ainsi que du long métrage américain "Marriage Story" de Noah Baumbach.



Tavernier croise, très jeune, le chemin du cinéma dans lequel il s’engage passionnément et profondément. Réalisateur, auteur et producteur, il a non seulement signé quelques-unes des œuvres majeures du cinéma français telles que "Le Juge et l’Assassin", "Autour de minuit" ou "L’appât", mais il est également une très grande figure de la cinéphilie qui a publié plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma, en plus d’être le Président du très prestigieux Institut Lumière à Lyon.



Deux fois président de la SRF (Société des réalisateurs de films), puis vice-président de la SACD (Société des auteurs compositeurs dramatiques), Bertrand Tavernier se bat depuis toujours pour préserver le droit d'auteur et le droit des cinéastes à être seuls maîtres de l'intégrité de leurs oeuvres.



En 2004, The Film Foundation lui remet le "John Huston Award" en récompense de son combat pour la défense des droits des artistes.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech, qui se poursuivra jusqu'au 7 décembre, réserve au public une belle palette haute en couleurs et en charge culturelle ainsi qu'une programmation cinématographique des plus riches et diversifiées au plus grand bonheur des cinéphiles.