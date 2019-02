Le FMI met en garde contre les risques d'une "tempête" économique

Intervenant lors du World Government Summit, Mme Lagarde a mis en garde contre une éventuelle "tempête" économique, en évoquant ce qu'elle a appelé les "quatre nuages" qui planent selon elle sur l'économie mondiale à savoir les tensions commerciales, notamment entre la Chine et les Etats-Unis, le resserrement des taux d'emprunt, les incertitudes liées au Brexit et le ralentissement de l'économie chinoise.



Le mois dernier, le FMI a révisé à la baisse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale pour cette année de 0,2% à 3,5% en raison des tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine.



"Nous n'avons aucune idée de ce que cela va donner et ce que nous savons, c'est que cela commence déjà à avoir un effet sur le commerce, sur les taux d'emprunt et sur les marchés", a précisé Mme Lagarde en évoquant les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.



Elle a relevé que le resserrement des taux d'emprunt intervient au moment où les Etats, les entreprises et les ménages ont accumulé de "très lourdes dettes".



"Quand il y a trop de nuages, il faut un éclair pour déclencher la tempête", a mis en garde M. Lagarde, qui a appelé les gouvernements à s'y préparer et à éviter le protectionnisme.