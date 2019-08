Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) porte plainte contre le journal espagnol "El Mundo"

"Suite aux propos contenus dans l’article diffamatoire publié par le journal espagnol «El Mundo» le 11 juin 2019, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a porté une plainte judiciaire pour atteinte à l’honneur et à la vie privée", indique jeudi un communiqué du CCME.



"Les accusations de l’article en question entachent la réputation d’une institution constitutionnelle, celle de son Secrétaire général, d’un membre de sa famille et d’un membre du CCME", précise le communiqué.



La plainte a été enregistrée au tribunal de première instance de Madrid, le mercredi 31juillet 2019, par le biais d’un bureau d’avocats de la capitale espagnole qui assurera le plaidoyer pour le CCME et son Secrétaire général.



"Le Conseil et son responsable actionnent en justice le directeur d’El Mundo et la société qui pour obtenir la réparation du préjudice moral qu’ils ont subi.", conclut le communiqué.