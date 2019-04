Le Comité international de soutien au peuple palestinien salue l'initiative du Roi Mohammed VI envers la Mosquée Al Aqsa

Le Comité international de soutien au peuple palestinien a salué la décision de Amir Al Mouminine, le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, de consacrer une subvention financière pour restaurer et aménager certains espaces à l'intérieur de la Mosquée sainte Al Aqsa, ainsi que son environnement, et de dépêcher des architectes et des artisans afin de préserver l'authenticité de cette mosquée. Le Comité a mis en exergue, dans un communiqué, l'intérêt et la sollicitude permanents accordés par le Souverain à Al Qods Acharif, ses sacralités et son patrimoine civilisationnel, ainsi qu'à sa dimension spirituelle pour les trois religions monothéistes.



Par ailleurs, le Comité a exalté le soutien constant du Souverain ainsi que celui du gouvernement et du peuple marocains en faveur de la liberté du peuple palestinien, se félicitant de leurs positions nobles en soutien à la résistance de la population d'Al Qods et à l'établissement de l’État indépendant de la Palestine, avec Al Qods Acharif comme capitale.



Le Comité international de soutien au peuple palestinien, basé à Rabat, est issu de l'Organisation de solidarité avec les peuples d'Afrique et d’Asie et comprend les comités de paix et de solidarité de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Il est présidé par Taleâ Saoud El Atlassi, alors que Anis Souwaydan de la Palestine occupe le poste de secrétaire général.