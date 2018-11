Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank partenaire du Forum Africa 2018

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank est partenaire pour la deuxième année consécutive du Forum Africa 2018, prévu les 8 et 9 décembre prochain à Charm El Cheikh (Égypte), sous le thème «Leadership audacieux et engagement collectif: faire progresser les investissements intra-africains».



Ce Forum, évènement offrant aux participants une plateforme pour la promotion des investissements et du commerce intra-africain, est l'un des rassemblements de haut niveau entre dirigeants politiques et économiques du continent.



Organisé par le ministère égyptien de l’Investissement et de la Coopération internationale et l’Agence régionale d’investissement du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), cette troisième édition du Forum reflète la nécessité pour les décideurs politiques et les hommes d’affaires de collaborer plus étroitement et de prendre les décisions qui s’imposent pour faire progresser et accélérer le développement sur tout le continent.



Selon les organisateurs, cet événement connaîtra la participation de chefs d’État africains et prévoit une journée de «Women Empowering Africa» consacrée au rôle des femmes pour définir les priorités continentales, celles-ci devant avoir une présence plus significative aux prises de décisions dans les gouvernements et dans les conseils d’administration.



S’appuyant sur le succès de la précédente édition, la Journée des jeunes entrepreneurs (YED: Young Entrepreneurship Day), offrira aux étoiles montantes du continent la possibilité de rencontrer les investisseurs et de se perfectionner dans le cadre d’ateliers animés par des spécialistes et des leaders reconnus.



Le programme inclura également des tables rondes exclusives entre les présidents et les dirigeants économiques africains.



Le Forum 2018 s’appuie sur le succès des deux précédentes éditions ayant été marquées par la participation de 11 chefs d’État et de plus de 3.000 délégués de plus de 80 pays.