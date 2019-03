Le CCME partenaire de la programmation marocaine de la 2ème édition du Festival du Film Maghrébin de Montréal

En soutien au dialogue interculturel et le vivre ensemble, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) est partenaire de la programmation marocaine de la 2ème édition du Festival du Film Maghrébin de Montréal (FFMM, qui se tient à la cinémathèque québécoise les 23 et 24 mars 2019 et au cinéma De Sève de l’Université Concordia les 30 et 31 du mois courant.



L’objectif de ce partenariat est de favoriser l’épanouissement de la culture cinématographique marocaine au Canada, souligne le CCME dans un communiqué.



Le coup d’envoi de cette rencontre a été donné par la projection du court métrage «En route vers le paradis» du réalisateur canadien d’origine marocaine AbdelIlah Omary et de la comédie dramatique «Au pays des merveilles» de la réalisatrice marocaine Jihane El Bahhar.



A travers son soutien aux différentes activités culturelles entreprises par les Marocains du monde, le CCME entend renforcer les liens de la communauté marocaine avec son pays d'origine et encourager le rapprochement des cultures et le vivre-ensemble.



En plus du volet marocain, d’autres programmations maghrébines ont été prévues dans le cadre de cette 2e édition du FFMM qui se tient du 2 au 31 mars 2019.