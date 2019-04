Le Belge Laurent Evrard remporte le Tour international cycliste du Maroc 2019

Le Belge Laurent Evrard de l'équipe algérienne Sovac a remporté l’édition 2019 du Tour international cycliste du Maroc, après la 10ème et dernière étape reliant Settat et Casablanca sur une distance de 123 km.



Le Russe Sukhov Maxim s’est adjugé cette dernière étape à un chrono de 2h42m17s, devançant au sprint le Norvégien Haugsvær Sindre et le Grec Tzortzakis Polychroniset.