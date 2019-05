Lancement du premier Centre interactif digital au Maroc dédié à l'éducation et à l'industrie

Un mémorandum d'entente relatif au lancement du premier centre interactif digital (CID) au Maroc a été signé, vendredi à Rabat, ouvrant la voie à l'introduction de technologies et solutions permettant une meilleure transmission du savoir dans les domaines de l'éducation et des affaires.



Initié par EON Reality, leader mondial en matière de transfert des connaissances basé sur la réalité virtuelle et augmentée (RVA), en collaboration avec l'Agence américaine pour le développement international (USAID), ce projet numérique devra contribuer au transfert des connaissances de manière plus efficace au profit des entreprises et des étudiants et fournir un accès aux solutions à la pointe de la technologie, notamment un showroom virtuel, un laboratoire de recherche et de développement d’applications.



Situé dans le campus de l’Université polytechnique Mohammed VI à Ben Guérir, le nouveau CID fournira la technologie, les solutions et les applications de RVA nécessaires à la transformation numérique croissante des secteurs académique, industriel, de l'éducation et de la formation professionnelle.



Le mémorandum d’entente a été signé par des représentants du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, de l’ambassade des États-Unis, du groupe EON Reality, de l’Université Mohammed VI polytechnique, de l’agence de développement digital et de l’université Mohammed V de Rabat.



Le CID est conçu pour développer des solutions de réalité virtuelle et augmentée pour diverses compétences et professions, pour les institutions d’éducation ainsi que pour les entreprises industrielles. Il abritera notamment une académie innovante pour réalité virtuelle pour enseigner aux étudiants comment créer du contenu et des applications RVA pour l'industrie et pour l'éducation. Ces compétences leur permettront d’intégrer des domaines allant de l’architecture, produits de visualisation, la création de jeux vidéo et à la conception multimédia, tout en renforçant les effectifs employés par de nouveaux arrivants hautement qualifiés.



En outre, le centre devra accompagner la création de nouvelles startups et assister les entreprises industrielles dans leur transition numérique, conformément à la stratégie gouvernementale de transformation digitale et à l’industrie 4.0.



S'exprimant à cette occasion, la chargée d’Affaires de l’ambassade américaine, Stéphanie Miley, a souligné que le centre RVA sera l’un des premiers piliers de l’éducation numérique au Maroc ayant pour objectif de promouvoir l'innovation et faire progresser les écosystèmes de l'industrie au Maroc et améliorer les résultats de l'éducation des jeunes marocains, futurs leaders du changement et de l'innovation.



Grâce à la collaboration entre les professeurs, les professionnels locaux et les experts internationaux, le CID pourra concevoir et adapter des solutions 3D au sein des universités, des écoles de formation professionnelle et dans le milieu professionnel, ce qui contribuera au transfert des connaissances dans plusieurs domaines de l'éducation numérique, a relevé Mme Miley.



De son côté, le président fondateur de EON Reality, Mats Johansson, a exprimé sa satisfaction de rendre la technologie RVA accessible aux étudiants, aux entrepreneurs et aux gouvernements du monde entier, soulignant que le centre offrira des programmes de formation en technologie de la Réalité virtuelle et augmentée aux jeunes marocains et encouragera l’incubation de nouvelles solutions.



Le secrétaire général du ministère de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Youssef El Bari, a expliqué que ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre d’une dynamique visant à créer des synergies entre les départements ministériels concernés, et à identifier les perspectives d'avenir pour une meilleure collaboration garantissant la réussite et l’harmonisation des programmes sectoriels.



A travers cette nouvelle expérience unique au niveau de la région de l'Afrique du nord, le Maroc ambitionne de mettre en place des solutions d’apprentissage innovantes avec des coûts abordables pour le développement des compétences dans le souci de lutter contre le chômage des jeunes, d'encourager l'initiative entrepreneuriale et éventuellement augmenter la productivité industrielle, a-t-il poursuivi.



Même son de cloche chez le directeur général de l’Agence de développement du digital (ADD), Mohamed Drissi Melyani, pour qui la création du CID favorisera la mise à niveau en matière technologique par le renforcement des offres de formation dans le digital, au même titre que l’adoption de nouvelles méthodes d’apprentissage intégrant la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans les pratiques pédagogiques.



L’objectif de l’ADD consiste à capitaliser sur cette expérience pour généraliser progressivement la création de ces Centres dans les différentes régions du Royaume, a expliqué Drissi Melyani, relevant que cette première expérience va fournir le cadre et la capacité nécessaires pour étendre la mise en œuvre de la RVA au-delà de ce centre numérique interactif et mener à bien les déploiements régionaux et nationaux.



Dans une allocution lue en son nom, le ministre de l’Éducation nationale Said Amzazi a souligné que le mémorandum est de nature à favoriser les interactions entre l’Université et les professionnels des technologies de l’information, d’une part, et à contribuer au transfert de technologie et au renforcement des compétences et de la recherche dans l’industrie et les secteurs numériques pour les rendre plus évolutifs, innovants et reproductibles, d’autre part.



M. Amzazi a dans ce sens noté qu’une attention particulière devra être accordée à la recherche scientifique et aux technologies émergentes, en particulier, mais aussi au développement des interactions entre l’université et le monde industriel en vue d’accompagner cette dynamique d’innovation.



La création du CDI qui accueillera également l’académie innovante pour la réalité virtuelle s’inscrit dans un contexte de forte mouvance technologique à l’échelle mondiale où les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée investissent des domaines aussi divers que variés et nécessitent un accompagnement en termes de formation des ressources humaines hautement qualifiées, d’innovation et de développement de technologies émergentes,



Le Centre interactif digital qui contribuera, à terme, à réduire le chômage des jeunes, à promouvoir entrepreneuriat et à accroître la productivité industrielle, vise entre autres à former jusqu'à 100 étudiants par an au sein de l’académie innovante pour réalité virtuelle afin de devenir les futurs experts en RVA, à former 1.500 employés dans des industries ciblées pour devenir des «smart workers» et à permettre la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes.