Lancement de la "Team France Export" au Maroc

Lancée à l’initiative du Premier ministre Edouard Philippe, la Team France, dont Business France est le pivot en France comme à l’étranger, est une refonte du dispositif public d’accompagnement à l’export, , indique un communiqué de l’ambassade France au Maroc.



Elle tend à simplifier et à rendre plus accessible le dispositif d'appui aux entreprises à l'international, à clarifier l'appui apporté aux entreprises en utilisant au mieux les atouts de chacun, à rentabiliser, mutualiser les efforts et créer des synergies pour répondre aux besoins des entreprises en matière d'aide à l'export.



La Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), membre de la Team France Export et délégataire de la concession de service public d’accompagnement à l’export des PME et TPE, restera ainsi le correspondant unique des entreprises françaises souhaitant s’y développer, en coordination étroite avec la représentation diplomatique.



Un mémorandum d’entente a été signé entre l’Ambassade et la CFCIM, destiné à renforcer l’efficacité de leur coopération au service des intérêts économiques français. "Notre rencontre est un appel à la mobilisation de tous les partenaires de l’action économique de la France. Dans un contexte mondial de concurrence croissante, notre engagement doit être déterminé et collectif", a indiqué, à cette occasion, l’Ambassadeur de France Jean-François Girault cité par le communiqué.



"Business France s’est associée de manière ambitieuse avec la CFCIM, acteur de référence au Maroc, dans un partenariat public-privé inédit. La Team France Export au Maroc, marché essentiel à l’échelle du Maghreb et du continent africain, est une simplification et une clarification du service public d’accompagnement à l’export. C’est également un message positif tant à l’adresse de la communauté d’affaires française et marocaine, qu’à celle des entreprises basées en France souhaitant se développer dans le pays", a estimé, de son côté, Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France.



"La Chambre de Commerce est fière d’avoir été choisie pour cette mission d’accompagnement des PME et ETI (entreprise de taille intermédiaire) françaises et de rejoindre ainsi la Team France Export. La CFCIM sera à même de contribuer à l’accélération des mouvements d’affaires entre la France et le Maroc. C’est donc avec confiance que nous envisageons la mise en place de ce partenariat et l’atteinte de nos objectifs communs", a relevé, pour sa part, Philippe-Edern Klein, président de la CFCIM.



L’union des acteurs publics au service de l’internationalisation des entreprises françaises et des acteurs privés offreurs de solutions, au sein de la "Team France Export" qui offre un continuum de solutions, de la préparation à la projection à l’international: depuis les Régions françaises, dans lesquelles sont constitués des guichets uniques de l’export jusqu’aux marchés étrangers où un "correspondant unique Team France Export" orientera les PME vers les solutions répondant à leurs besoins.