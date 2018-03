La visite de RexTillerson en Ethiopie portera sur la sécurité et les relations entre les USA et l'Afrique

Le département d'Etat américain a annoncé, jeudi, que l'Ethiopie sera l'un des cinq pays africains que M. Tillerson visitera lors de sa première visite de travail sur le continent, du 6 au 13 mars.



La visite de travail de M. Tillerson en Ethiopie "a pour but de discuter des aspects de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et sur l'ensemble du continent, et de la lutte contre le terrorisme", rapporte ENA.



Trouver des moyens pour renforcer davantage la coopération entre les Etats-Unis et l'Afrique sur la démocratie et le développement devrait être un autre objectif de la visite du chef de la diplomatie américaine, ajoute-t-on.



Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workneh Gebeyehu, avait exprimé il y a deux semaines, lors de sa visite aux Etats-Unis, la détermination de son pays à renforcer le partenariat avec les Etats-Unis dans différents domaines.



"L'Ethiopie et les Etats-Unis ont réitéré leur engagement pour renforcer leur partenariat dans des domaines comme la promotion de la paix et la sécurité régionales, la lutte contre le terrorisme, le renforcement du développement, la démocratie et la protection des droits de l'homme", avait indiqué le ministre.



Le département d'Etat américain avait annoncé que le premier voyage officiel de M. Tillerson en Afrique le conduira au Tchad, aux Djibouti, en Ethiopie, au Kenya et au Nigeria.



M. Tillerson devrait rencontrer des responsables des cinq pays ainsi que la direction de la Commission de l'Union africaine, qui siège à Addis-Abeba, pour renforcer les partenariats avec le continent africain, selon le département d'Etat américain.