La visite au Maroc de Felipe et Letizia d'Espagne en photos

Cette visite de Felipe VI est sa deuxième comme roi après celle de juillet 2014, peu après son couronnement.



Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez s'était rendu au Maroc en novembre, rencontrant le roi Mohammed VI et le Premier ministre Saad-Eddine El Othmani.



L'an passé, plusieurs ministres et responsables espagnols se sont rendus à Rabat pour parler lutte antiterroriste et migration, louant l'"excellence" des relations entre les deux pays voisins.



Devenue l'an dernier la première porte d'entrée des migrants en Europe avec 55.756 arrivées par la mer, l'Espagne a plaidé des mois durant pour que l'Union européenne débloque des aides à destination de son voisin marocain afin de mieux gérer les flux clandestins sur la route occidentale de la Méditerranée.