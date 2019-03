La stratégie volontariste du Maroc en matière de développement du tourisme mise en avant à Paris

La stratégie volontariste menée par le Maroc en matière de développement du tourisme, un secteur générateur de croissance, qui représente aujourd'hui 17 % du PIB national et plus de 2 millions d’emplois directs et indirects, a été mise en avant, vendredi, à Paris à l’occasion d’un Forum mondial auquel participe Mme Lamia Boutaleb, secrétaire d’État chargée du Tourisme.



Intervenant lors de ce Forum organisé à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Association mondiale pour la formation touristique et hôtelière (AMFORHT) sous le thème : «Education et tourisme : écrire l’avenir en actions», Mme Boutaleb a souligné que, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, le Maroc a su capitaliser sur ses fondamentaux d’ouverture, de tolérance et de paix, pour maintenir et consolider sa position dans le secteur.



La responsable marocaine a rappelé à ce propos que le Royaume, qui a accueilli plus de 12 millions de touristes en 2018, est la première destination africaine et occupe la 30ème position au niveau mondial.



Mme Boutaleb a évoqué, dans ce même cadre, les nouveaux défis qui se posent notamment en matière de formation de qualité, eu égard aux transformations majeures que connait le secteur, que ce soit au niveau du digital, de la connectivité ou de l’investissement.



«Le tourisme est un secteur de services et la qualité de ce service dépend de la formation», a-t-elle insisté en rappelant les hautes orientations royales en matière de formation professionnelle, notamment dans le secteur du tourisme.



«Il faut que l’on puisse livrer une formation qui soit adaptée au marché de l’emploi et aux besoins de l’entreprise», a affirmé Mme Boutaleb en mettant l’accent sur l’importance de l’accompagnement du secteur privé.



Pour l’instant, 85 pc de la formation est assurée par le secteur public, a-t-elle tenu à préciser.



Plusieurs personnalités dont des ministres, de hauts fonctionnaires, des formateurs, membres d’organisations de conseil dans la formation, des restaurateurs et des professionnels prennent également part à ce Forum de trois jours ouvert jeudi qui focalise ses travaux sur la problématique de la formation dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie



Des tables rondes, des ateliers, un séminaire et des visites sur le terrain, dans des écoles hôtelières et universités, figurent notamment au programme de ce Forum, qui est aussi une occasion de rencontres, d’échanges d’expériences et de conclusion de partenariats entre ses membres.



Créée il y a 50 ans par l’Organisation mondiale du tourisme, l’AMFORHT regroupe 620 membres issus de 65 pays. Le prochain congrès de l’association sera organisé à Séoul.