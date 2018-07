La richesse culturelle du Maroc exposée au Musée national d’Australie

La culture marocaine a été mise à l'honneur dans toute sa richesse et sa diversité dimanche au Musée national d'Australie à Canberra, dans le cadre de la manifestation culturelle « The Souq – A Festival of Culture ».



Aménagé par l’ambassade du Royaume en Australie à l’entrée du musée, le stand du Maroc a connu une grande affluence des visiteurs qui ont découvert les différentes facettes de la culture du Royaume, en particulier l’artisanat, la musique et la gastronomie.



Les visiteurs, qui ont savouré notamment les différents mets traditionnels préparés à cette occasion, ont apprécié le pluralisme de la culture marocaine et la gastronomie riche du Royaume avec ses ingrédients particuliers tels que le safran, les olives, les citrons confits, l’huile d'olive et les herbes aromatiques.



L’artisanat marocain a également occupé une place de choix dans le stand du Maroc avec des articles variés qui témoignent du savoir-faire des artisans marocains, apportant à la capitale fédérale australienne l’atmosphère et l'odeur d'un vrai souk marocain.



« Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion de la culture marocaine riche et diversifiée en Australie, un pays connu pour son brassage culturel », a indiqué l’ambassadeur du Maroc à Canberra, M. Karim Medrek, dans une déclaration à la MAP.



Cette année, l’ambassade du Royaume a opté pour une programmation culturelle diversifiée pour faire connaitre le Royaume auprès des Australiens, a souligné M. Medrek, ajoutant que le Maroc jouit d’une bonne réputation auprès des Australiens qui se rendent de plus en plus au pays.



Organisée par le Musée national d'Australie, cette manifestation artistique et culturelle a été rehaussée par des expositions, des spectacles d’arts populaires et des ateliers d’artisanat. Plusieurs troupes folkloriques mettant en relief le patrimoine des pays islamiques ont pris également part à cette manifestation.



L'ambiance a été égayée notamment par la performance artistique des membres du groupe de Dabka « Bearded Bakers», qui ont enflammé le public par une représentation qui a mis en avant le patrimoine populaire libanais.