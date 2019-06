La région de Rabat-Salé-Kénitra à l'honneur à la 16ème édition du Salon de l'Immobilier «SMAP Immo» à Paris

Le Salon de l'Immobilier «SMAP Immo» a ouvert ses portes, vendredi matin, avec comme invitée d'honneur la région de Rabat-Salé-Kénitra.



Cette manifestation, qui a installé ses quartiers au parc des expositions Paris-Porte de Versailles, propose durant trois jours, aux résidents marocains en France et dans d’autres pays d’Europe, ainsi qu’aux visiteurs français et européens de découvrir les nouveautés sur le marché immobilier marocain.



Ainsi et sur 10.000 m2 de surface d’exposition, les visiteurs pourront s’informer de l’offre immobilière «la plus complète et la plus diversifiée du marché » marocain et des projets immobiliers proposés par une centaine d’exposants de toutes les régions du Maroc.



Le choix porté sur la région de Rabat-Salé-Kénitra comme invitée d’honneur s’explique, selon les organisateurs, par le fait que cette région est régulièrement sollicitée par les visiteurs tant marocains qu’étrangers du «SMAP Immo» Paris.



D’après les «sondages visiteurs» effectués par SMAP Group, cette région arrive, en termes d’intérêts, en seconde position, juste après la Région du Grand Casablanca.



Un pavillon dédié à la région de Rabat-Salé-Kénitra est d’ailleurs installé au cœur de l’espace d’exposition et propose aux visiteurs une offre diversifiée et un éventail de projets immobiliers allant du logement social à celui du haut standing.



Cette 16ème édition du SMAP est marquée par un cycle de conférences-débats avec des notaires du Maroc et des spécialistes de l'immobilier et du Conseil en investissement.



A l’occasion de ce Salon, le Conseil régional des notaires de Rabat et la Chambre des notaires de Paris disposent d’un stand commun en vue de promouvoir le rôle du notaire et de mettre en exergue les missions dévolues aux instances représentatives des notaires de Paris et de Rabat.



Outre les consultations privées, les membres de la délégation des deux institutions vont animer, durant ce Salon, des conférences communes sur le droit patrimonial, fiscal, et sur le droit international privé de la famille.



Le SMAP Immo est organisé sous l’égide du ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, en partenariat avec la Fédération nationale des promoteurs immobiliers marocains (FNPI).



L'édition 2018 de SMAP Immo Paris, qui avait mis à l’honneur la région de Casablanca-Settat, avait enregistré une affluence de plus de 35.000 visiteurs venant de France mais aussi de plusieurs autres pays européens, selon les organisateurs.