La question du Sahara évoquée entre Bourita et Guterres

Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a rencontré, vendredi au siège de l’ONU à New York, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en marge de la 73e session de l’Assemblée générale.



A cette occasion, Antonio Guterres «a remercié le Royaume du Maroc pour son soutien aux activités des Nations unies, y compris les opérations de maintien de la paix», selon un compte-rendu de cette rencontre, diffusé par le service de presse de l’ONU.



Le chef de l’Onu, Antonio Guterres «a également exprimé sa gratitude au Royaume pour l’accueil de la Conférence intergouvernementale sur le Pacte mondial pour les migrations, qui se tiendra à Marrakech en décembre».



Lors de ces entretiens bilatéraux, le ministre Bourita et le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ont également évoqué la question du Sahara marocain.