La profanation du drapeau national, un crime sanctionné par la loi, dénoncé par tout le monde (Abyaba)

L'acte de profanation du drapeau national est un crime sanctionné par la loi et dénoncé par tout le monde, a affirmé jeudi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.



S'exprimant lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil du gouvernement, M. Abyaba a indiqué que le drapeau national est l'un des symboles du Royaume, ajoutant que "le fait de le profaner est un crime sanctionné par la loi" et que tout le monde dénonce, exprimant par la même son espoir que cet acte ne se reproduise plus.



Samedi dernier, certains individus ont brûlé le drapeau national lors d'une manifestation à Paris.



Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a condamné, dans un communiqué, l’acte de profanation du drapeau national par ces individus, considérant que cet acte "enfantin et lâche" est une "atteinte grave à l’un des symboles de la souveraineté nationale et à la dignité des Marocains" aussi bien dans le Royaume qu'ailleurs.



Plusieurs associations de Marocains résidant en Europe ont également dénoncé cet agissement.