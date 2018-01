La production globale du Groupe Renault Maroc en forte hausse en 2017 (DG de Renault Maroc)

La production globale du Groupe Renault Maroc passe de 345.000 véhicules en 2016 à 376.000 véhicules en 2017, dont 300.202 véhicules produits à l’usine Renault de Tanger et 75.808 à l’usine Renault de Casablanca (SOMACA), établissant ainsi un record en terme de production, a indiqué mardi, à Marrakech, le directeur général du groupe au Maroc, Marc Nassif.



"Le Groupe Renault Maroc, qui continue de se positionner en tant que leader du secteur automobile au Maroc, s’accapare 41,8% de part de marché nationale en 2017", a-t-il fait savoir lors d'une conférence de presse destinée à présenter le bilan du Groupe au Royaume en 2017 et ses orientations pour l'année 2018.



Tous les indicateurs du groupe ont enregistré un trend haussier, note M. Nassif, qui précise que le volume de production de ses deux usines au Maroc (à Tanger et à Casablanca) continue de progresser tiré par les exportations et par une évolution du marché marocain.



Le volume des exportations a atteint ainsi les 333.189 véhicules en 2017 (contre 303.892 en 2016), dont 283.667 véhicules produits à l’usine Renault de Tanger, soit près de 95% de la production de l’usine tangéroise et 49.522 véhicules à l’usine Renault de Casablanca, représentant ainsi 66% de la production de la SOMACA, a-t-il expliqué.



La France, l’Espagne et l’Italie occupent le podium des pays importateurs de la fabrication de l’usine de Tanger tandis que la Turquie, la France et l’Egypte sont les premières destinations de l’usine casablancaise.



La production des usines de Tanger et de Casablanca est expédiée à un total de 74 pays faisant ainsi rayonner le "made in Morocco", se réjouit selon M. Nassif.



Le Groupe Renault Maroc a rayonné en 2017 à travers ses performances inédites et chiffrées en termes de production : en juillet 2017, l’usine Renault de Tanger a célébré le millionième véhicule produit depuis 2012, année de son inauguration, a-t-il indiqué, relevant que le Groupe joue son rôle de locomotive au service du développement de l’industrie automobile du Maroc.



Les usines de Tanger et Casablanca maintiennent une cadence élevée grâce à une troisième équipe de production dans chacun des sites qui permet de répondre à une demande nationale et internationale en augmentation.



Le Groupe Renault, implanté au Maroc depuis 1928 est leader incontesté du marché national avec ses deux marques Dacia et Renault.



Ainsi, 4 véhicules sur 10 vendus au Maroc sont commercialisés par le Groupe Renault.



L’usine de Renault à Casablanca (SOMACA) fabrique des modèles du Groupe Renault depuis 1966 et des modèles de la gamme Dacia depuis 2005.



L’usine de Tanger a été inaugurée en 2012, devenant la plus grande usine automobile au sud de la Méditerranée. L’usine Renault de Tanger soutient le développement de la marque Dacia à l’international en exportant la majorité de sa production.



Pour rappel, le marché marocain représente 10 % des ventes du Groupe dans le monde.