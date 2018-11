La "période africaine" de Mohammed Kacimi exposée au Mucem de Marseille

L’exposition se consacre à la « période africaine » de Mohammed Kacimi (1942-2003), soit l’apogée de son œuvre, qui le voit rompre avec l’art occidental et les différents courants esthétiques l’ayant influencé durant son parcours, pour ouvrir une nouvelle voie, beaucoup plus personnelle, caractérisée par une expression sans contrainte, libre, et de plus en plus transdisciplinaire.



À travers une sélection d’œuvres exemplaires et de documents d’archives significatifs (325 oeuvres composées de peintures, sculptures mais aussi d'archives : manuscrits, textes, dessins, photographies, vidéos),cette exposition révèle le rôle déterminant joué par ce plasticien, véritable passeur ayant permis aux nouvelles générations d’artistes issus du monde arabe de sauter le pas vers une contemporanéité nouvelle, nourrie par ses propres ancrages culturels : « une transition africaine ».



Mohammed Kacimi est l’un des plus importants plasticiens marocains d’après-guerre. Artiste novateur et engagé, instigateur et témoin principal de la mondialisation de l’art contemporain arabe, il a largement influencé l’évolution de la scène artistique de son pays, et servi de modèle à nombre de jeunes artistes maghrébins aujourd’hui internationalement reconnus.