La peau du fruit du jaboticaba prévient le diabète et améliore la fonction hépatique (Étude)

Selon cette recherche effectuée par l’Institut de biologie de l’Université de Campinas (Unicamp) sur des souris âgées, l'extrait de la peau de ce fruit qui a pour particularité de pousser directement sur le tronc, a favorisé la réduction de la graisse et de la taille du foie, ainsi que la prévention du pré-diabète.



"Nous avons observé que l'ingestion d'extrait de peau de jaboticaba par des souris âgées soumises à un régime riche en graisses entraînait une diminution de la prise de poids, une augmentation des graisses dans le sang et un excès de glucose dans le sang, ainsi qu'une amélioration du cholestérol HDL (bon cholestérol)", précise cette étude menée sur une durée de quatre ans.



"Ce résultat est le premier d’une série de tests que nous menons", a déclaré la professeure Valéria Quitete, qui a coordonné cette recherche, en relevant que les choix des souris âgées s’explique par le fait qu’elles sont plus vulnérables au pré-diabète et à d'autres modifications hormonales.



L'extrait d'écorce du jaboticaba a été mis au point dans le cadre d'un partenariat entre des chercheurs de l'Institut de Biologie de Campinas et de la faculté d'ingénierie alimentaire relevant de la même université.



Grâce à ce partenariat, les chercheurs ont pu produire un extrait pouvant être administré de manière contrôlée et avec une concentration élevée en composés bioactifs (substances naturellement présentes dans les aliments et qui interfèrent positivement avec le métabolisme). L'extrait en question est en cours de licence par une société brésilienne, qui en a déposé le brevet.



Également connu sous le nom de vigne brésilienne, le fruit du Jaboticaba est une baie ronde de couleur noir-pourpre, de 3 à 4 cm de diamètre, qui ressemble à un grain de raisin. Sa peau épaisse entoure une chair gélatineuse blanche ou rosée qui contient de une à quatre grosses graines.



En pharmacopée traditionnelle brésilienne, la décoction de peaux séchées de fruits de jaboticaba est utilisée pour lutter contre l’asthme, la diarrhée, les angines et d'autres maux.